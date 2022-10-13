



Жителей городов Украины призывают готовить буржуйки и дрова

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах. А также держать постоянный запас воды.



По его словам, обстрелы, подобные тому, что было 10 и 11 октября, могут повториться ещё "много раз".



Готовиться к холодной зиме начали и жители столичных ЖК. Последние несколько дней в домовых группах ведётся активное обсуждение и составляются списки всего необходимого для более комфортного прохождения этой сложной зимы: закупаются газовые горелки, генераторы, одноразовая посуда и, самое важное, делаются запасы воды.



Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона будет составлять 16 градусов.