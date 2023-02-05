



Жена соратника Пригожина, выступавшего с черепом бойца ВСУ: это - казнь

Татьяна Азаревич, супруга сотрудничавшего с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным "капитана" "4-й бригады 2-го Армейского корпуса" 8-й армии ВС РФ Игоря Мангушева, который вчера попал в реанимацию после выстрела в затылок в тылу в городе Стаханов в ЛНР, опубликовала в Телеграм-канале "ПриZрак Новороссии" видеообращение.



Девушка не могла скрыть слез и сообщила, что в настоящее время находится за границей и ожидает вылета в Россию, чтобы быть рядом с мужем.

По сведениям Азаревич, муж получил ранение в голову в затылок из пистолета с близкого расстояния. Врачи ей сказали, что пуля, предположительно 9 мм, застряла в мозгу Мангушева. При этом траектория выстрела была сверху вниз под углом 45 градусов.



"Судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь", - сделала заявление Азаревич.



Она добавила, что насколько ей известно, пока никаких следственных действий проведено не было. Также Азаревич отмечает, что мужа почему-то не отправляют в надлежащее лечебное учреждение, где можно было бы провести операцию. При этом врачи говорят, что транспортировать больного можно. В больнице города Стаханов нет необходимой аппаратуры для проведения такого рода хирургических манипуляций.



Она обратилась к правоохранительным ведомства России с просьбой провести расследование и установить виновных и обстоятельства произошедшего. Также она просит оказать ее мужу необходимую медицинскую помощь.