



Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение, в котором заявил о "существенных результатах" украинских военнослужащих на востоке.



"Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла!



Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу – даже такому обнаглевшему, как Россия.



Украина сегодня приняла решение в свою защиту. Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Работаем ради нашей победы", - заявил Зеленский.



