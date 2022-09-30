Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение, в котором заявил о "существенных результатах" украинских военнослужащих на востоке.
"Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла!
Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу – даже такому обнаглевшему, как Россия.
Украина сегодня приняла решение в свою защиту. Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Работаем ради нашей победы", - заявил Зеленский.