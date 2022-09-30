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Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке Украины
30.09.2022 21:37 Ольга Белозерова

Зеленский заявил о "существенных результатах" на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение, в котором заявил о "существенных результатах" украинских военнослужащих на востоке. 

"Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла!

Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу – даже такому обнаглевшему, как Россия.

Украина сегодня приняла решение в свою защиту. Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Работаем ради нашей победы", - заявил Зеленский.

 

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