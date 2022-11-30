



Зеленский высказался об отношениях Нетаниягу и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "личные отношения" лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу и президента РФ Владимира Путина могут повлиять на "исторические отношения" Израиля и Украины.



Об этом Зеленский заявил на саммите The New York Times, сообщает Jerusalem Post.



"Конечно, если Нетаниягу хочет сохранить свои личные отношения с Путиным, он может продолжать делать то, что делает. Но если он хочет сохранить исторические отношения между Израилем и украинцами, вы должны сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей", - заявил украинский президент.



Зеленский отметил, что разговаривал с Нетаниягу только один раз, когда он одержал победу на выборах в Кнессет.