



Зеленский ввел санкции против российских букмекерских контор и лотерей

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских представителей букмекерского бизнеса. Всего в списке 120 физических и 287 юридических лиц.



Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.



Владимир Зеленский своим указом №145/2023 ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 10 марта.



Прежде всего санкции касаются российских букмекерских компаний и представителей игрового бизнеса в РФ.



В санкционном списке указаны ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "Кредитсервис".



Кроме того, санкции введены против зарегистрированных в Украине компаний – таких, как ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", ПокерматчUA.



