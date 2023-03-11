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Зеленский ввел санкции против российских букмекерских контор и лотерей
11.03.2023 17:17 Ирина Демьянова

Зеленский ввел санкции против российских букмекерских контор и лотерей

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских представителей букмекерского бизнеса. Всего в списке 120 физических и 287 юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Владимир Зеленский своим указом №145/2023 ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 10 марта.

Прежде всего санкции касаются российских букмекерских компаний и представителей игрового бизнеса в РФ.

В санкционном списке указаны ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "Кредитсервис".

Кроме того, санкции введены против зарегистрированных в Украине компаний – таких, как ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", ПокерматчUA.

 

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