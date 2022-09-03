



Зеленский: ВСУ сбили "Калибры", ударный вертолет и БПЛА россиян

Вооруженные силы Украины 3 сентября сбили "Калибры", ударный вертолет и беспилотники россиян.

Об этом в ходе ежевечернего обращения к нации сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц неба из воздушного командования "Восток". Вы молодцы – сегодня и всегда", - сказал Зеленский.

По словам украинского главнокомандующего, каждый такой результат представляет собой спасенные жизни украинцев.

"Это возможность не бояться для всех наших людей. Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью уберечь свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов нашего государства", - добавил он.

Зеленский выразил благодарность западным партнерам за их помощь.