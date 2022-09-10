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Зеленский: ВСУ освободили около 2 тыс. км территории Украины
10.09.2022 22:22 Ольга Белозерова

Зеленский: ВСУ освободили около 2 тыс. км территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение, в котором высказался об успехе украинских военных.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, - показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них - бежать", - заявил Зеленский. 

 

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