



Зеленский: ВСУ освободили около 2 тыс. км территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение, в котором высказался об успехе украинских военных.



"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, - показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них - бежать", - заявил Зеленский.



