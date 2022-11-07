



Зеленский: враг понес тяжелые потери в Донецкой области

В Донецкой области продолжаются жесткие атаки российской армии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 6 ноября, опубликованном его пресс-службой.



"Продолжаются очень жесткие российские атаки в Донецкой области. Враг несет там серьезные потери, но, несмотря ни на что, несмотря на любые потери, продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции", – заявил президент.



Он отметил бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "за храбрость, за героизм при обороне на авдеевском направлении".

