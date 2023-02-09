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Зеленский возможно посетит Израиль
09.02.2023 20:38 Ирина Демьянова

Зеленский возможно посетит Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международной поездки посетит Лондон, Париж и Брюссель — и, возможно, Израиль. Об этом пишет издание JewishPress.com.

Владимир Зеленский в среду покинул свою страну, чтобы совершить редкую зарубежную поездку. Ее цель - оказать давление на Европу, чтобы она предоставила украинским войскам истребители для борьбы с российской армией.

В ходе ​​необъявленного тура по европейским столицам, который, как сообщается, включает Лондон, Париж и Брюссель, где находится парламент Европейского союза. Если все пойдет по плану, украинский президент в четверг встретится с европейскими лидерами на давно запланированном саммите Европейского совета.

Также ожидается, что Зеленский выступит на специальном заседании Европарламента, в ходе которого он, вероятно, сосредоточится на трех ключевых вопросах: членстве в ЕС, военной технике (включая истребители и ракеты большой дальности) и санкциях против России

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