



Зеленский возможно посетит Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международной поездки посетит Лондон, Париж и Брюссель — и, возможно, Израиль. Об этом пишет издание JewishPress.com.



Владимир Зеленский в среду покинул свою страну, чтобы совершить редкую зарубежную поездку. Ее цель - оказать давление на Европу, чтобы она предоставила украинским войскам истребители для борьбы с российской армией.



В ходе ​​необъявленного тура по европейским столицам, который, как сообщается, включает Лондон, Париж и Брюссель, где находится парламент Европейского союза. Если все пойдет по плану, украинский президент в четверг встретится с европейскими лидерами на давно запланированном саммите Европейского совета.



Также ожидается, что Зеленский выступит на специальном заседании Европарламента, в ходе которого он, вероятно, сосредоточится на трех ключевых вопросах: членстве в ЕС, военной технике (включая истребители и ракеты большой дальности) и санкциях против России