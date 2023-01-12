



Зеленский: "Вопрос номер один - это Соледар и Бахмут"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил о проведении заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.



"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – наиболее принципиальным направлениям.



Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни.



Обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами.



Особо сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Спасибо вам, ребята!", - заявил Зеленский.



