Новости » События в Украине
Зеленский: "Вопрос номер один - это Соледар и Бахмут"
12.01.2023 22:10 Ольга Белозерова

Зеленский: "Вопрос номер один - это Соледар и Бахмут"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил о проведении заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Сегодня состоялось очередное заседание Ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой – наиболее принципиальным направлениям.

Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни.

Обсудили ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами.

Особо сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Спасибо вам, ребята!", - заявил Зеленский.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы