



Зеленский: В следующий раз Пригожин или Кадыров может заехать прямо в Кремль

Находясь с официальным визитом в Софии, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями болгарских политических сил заявил, что не стоит удивляться, если в следующий раз Пригожин или Кадыров заедет прямо в Кремль.



"Этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то - Пригожин или, например, Кадыров, - пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит этому удивляться", - подчеркнул глава украинского государства.



"Все остатки российских боеспособных сил, которые находятся в оккупированных районах Украины, потеряли мотивацию. Также ее нет и у тех, кто должен обеспечивать безопасность режима в РФ. Поэтому сейчас мы должны только наращивать наше общее давление", – цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.



По его словам, "чем больше мы получим помощи, амуниции, оружия, тем более сокращается масштаб войны на нашей земле. Потому что оккупантов мы выжимаем. Оборонная поддержка увеличивает пространство свободы и нормальной жизни наших людей".



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