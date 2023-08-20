



Зеленский в Нидерландах: будет говорить о поставке F-16



Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Поднимет вопрос поставок истребителей F-16 Украине.



Об этом сообщает Telegram-канал президента.



"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте", - пишет президент.



По словам лидера страны, главный вопрос, который он будет поднимать во время визита в Нидерланды - F-16 для Украины.



Президент Украины и премьер-министр Нидерландов и на авиабазе ВВС Нидерландов осматривают американский истребитель F-16.



Предполагается, что первые поставки данных самолетов в Украину начнутся именно из Нидерландов и Дании.



