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Зеленский в Нидерландах: будет говорить о поставке F-16
20.08.2023 15:32 Ирина Демьянова

Зеленский в Нидерландах: будет говорить о поставке F-16


Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Поднимет вопрос поставок истребителей F-16 Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал президента.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте", - пишет президент.

По словам лидера страны, главный вопрос, который он будет поднимать во время визита в Нидерланды - F-16 для Украины.

Президент Украины и премьер-министр Нидерландов и на авиабазе ВВС Нидерландов осматривают американский истребитель F-16.

Предполагается, что первые поставки данных самолетов в Украину начнутся именно из Нидерландов и Дании.

 

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