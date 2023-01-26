



Зеленский узнал о поставках Leopard 2 во время интервью Sky News

Лидер Украины Владимир Зеленский узнал о поставках Украине танков Leopard 2 прямо во время интервью изданию Sky News.



Журналистка отметила, что Германия передает Украине боевые танки и спросила, что Зеленский об этом думает. На что президент удивленно отметил: "Еще нет... А, только что?".



Президент сказал, что он "очень рад и благодарен миру за помощь Украине", но отметил, что количество и сроки поставки танков являются "критическими".



Также он сказал, что "переговоров не будет, мне это неинтересно". Президент добавил, что после начала российской "специальной военной операции" Путин стал для него "никем". Зеленский подчеркнул, что ракетные атаки России свидетельствуют о том, что Кремль лжет, заявляя о возможности переговоров с Украиной.



Зеленский заявил, что россияне пытаются наступать на востоке не считаясь с потерями. "На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто запредельное число. Им на это наплевать", - сказал он.