



Зеленский: Украина вступит в НАТО, и Путин вынужден договариваться с Западом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство должно получить четкие гарантии вступления в НАТО. После этого президент страны-агрессора Владимир Путин еще больше ослабнет и будет вынужден договариваться с западными лидерами.



В интервью CNN Зеленский подчеркнул, что сегодня близкий круг Путина теряет уверенность в нем. Эта уверенность строилась на том, что Путин запугивал весь мир, брал под контроль многие государства и их политиков, включая Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову.



"Влияя на европейских лидеров, на многих, он это контролировал", - отметил глава государства.



Кроме этого, Зеленский констатировал, что на данный момент Украина показывает, что Путин потерял контроль.



"Его контроль ноль, потому и началось полномасштабное вторжение. Дальше Европа больше, и контроль все меньше, от него отказываются. Остаются некоторые моменты, где политика Путина поддерживается в некоторых государствах, но ее все меньше и меньше", - акцентировал внимание президент.



"И самое главное сегодня - это НАТО. Нужно четко сказать, что Украина будет в НАТО. Я считаю, что после этого его окружение, верившее в то, что Путин сказал - "мы никогда не дадим Украине быть в Альянсе и в Европе" - все эти люди посыпятся. Также очень важно, что Путин в одиночестве будет еще слабее", - считает Зеленский, добавив, что до сих пор остаются опасения угроз.



"Не нужно бояться. Путин слабый, он будет искать возможности договариваться с западным миром", - подытожил украинский президент.



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