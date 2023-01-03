



Зеленский: Террористы должны проиграть

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное вечернее обращение к украинскому народу.



В нем он рассказал о беседах с международными партнерами, а также об общей ситуации на военном поле.



"Только что говорил с Премьер-министром Канады – и это четвертый международный разговор за сегодня. Премьер-министр Нидерландов, Премьер-министр Британии, Премьер-министр Норвегии – и вот Джастин Трюдо.



Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас тот момент, когда вместе с партнерами должны усилить нашу оборону.



Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение.



Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают.



Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - говорится в обращении Зеленского.







