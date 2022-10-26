



Зеленский – Щаранскому: Израиль может помочь защитить наше небо



В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с Натаном Щаранским, председателем правления Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. На встрече президент подчеркнул насколько важно, чтобы Израиль занял твердую проукраинскую позицию в войне с Россией.



“Он сказал, что нейтралитет только способствует союзу между Россией и Ираном. Он говорил о важности защиты неба и сказал, что Израиль – одна из немногих стран, которые могут быть полезны”, – сообщил Щаранский сразу после 20-минутной встречи.



Зеленский разговаривал с Щаранским и тремя другими членами правления “Бабьего Яра” в течение 45 минут. Украинский бизнесмен Виктор Пинчук присоединился к беседе лично, а бывший сенатор США Джо Либерман и американский миллиардер Рональд Лаудер приняли участие в разговоре через Zoom.



Зеленский заверил группу, что его правительство продолжит поддерживать строительство нового музея на месте, где в 1941 году в огромных ямах было расстреляно около 34 000 евреев. План состоит в том, чтобы открыть музей, рассказывающий историю Холокоста. Мемориальный центр “Бабий Яр” в настоящее время собирает доказательства преступлений.



По словам Щаранского, президент Украины добавил, что российское вторжение придает памяти о Холокосте еще большее значение, потому что “мы должны говорить об уроках, которые не были усвоены”. Правление центра провело свое заседание в Киеве в знак поддержки Украины, и именно Зеленский предложил сесть за стол переговоров с группой.