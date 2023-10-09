



Зеленский: Россия заинтересована в войне на Ближнем Востоке

Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги совещания по ситуации на Ближнем Востоке в своем вечернем обращении в конце 593-го дня вторжения РФ.



"Сегодня был очень насыщенный день, разные совещания, среди них особенно важны касающиеся новой международной ситуации. Провел совещание с руководителями ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке. Это имеет важное значение для нас, не только для Украины, но и для всей Европы", - отметил глава государства.



По словам Зеленского, по имеющейся информации, "Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий".



"Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют, видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает", - подчеркнул президент.



