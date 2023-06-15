



Зеленский: Россия проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным

Россия проиграет войну против Украины в случае, если наши защитники добьются успеха в контрнаступлении.



Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - отметил глава государства.



Он также уточнил, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.



