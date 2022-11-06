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Зеленский: "Россия концентрирует силы для повторения массированных ударов"
06.11.2022 21:32 Ольга Белозерова

Зеленский: "Россия концентрирует силы для повторения массированных ударов"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение.

"Мы понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать.

Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками.

Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе", - заявил Зеленский.

 

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