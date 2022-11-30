



Зеленский рассказал, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил два варианта событий, когда закончится война.



По его словам, война закончится когда Украина победит, или когда этого захочет Россия. Об этом Зеленский говорил на NYT DealBook Summit.



"Война закончится, когда мы победим. Или, когда этого захочет Россия. Может случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, осталась в изоляции и не имеет партнеров", - сказал Зеленский.



Также украинский президент рассказал на саммите о поддержке со стороны США и Израиля, и о многом другом.







