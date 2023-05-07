



Контрнаступление ВСУ: Зеленский рассказал, когда будет готова армия

Украинские войска будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение. ​​​​Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Washington Post.



"Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения", - пишет издание.



По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с союзниками. В частности сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влажная.



Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают учебные программы за рубежом.