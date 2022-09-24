



Зеленский раскрыл "формулу мира": что предлагает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на Генассамблее ООН украинская сторона предложила свою "формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений".



Зеленский в своем последнем видеообращении подчеркнул, что мир "точно услышал" предложения Украины.



"Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений. И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее - полностью положительная", - заявил Зеленский.



По словам украинского президента, "формула мира" состоит из пяти пунктов: наказание агрессора, защита жизни (вся необходимая помощь Украине в обороне); восстановление безопасности и территориальная целостность; гарантии безопасности; решимость мира достигать всего этого вместе с Украиной.