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Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию
16.10.2022 22:41 Ольга Белозерова

Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, в котором призвал украинцев экономить электроэнергию после российских ударов по инфраструктуре. 

"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества - чтобы стабильно работала вся система.

Но таких стабилизационных отключений можно будет не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это незначительная вещь для быта каждого человека - однако очень значимая в пределах всей энергосистемы.

Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. В целом же по стране - в среднем на 10 процентов. Киев и область - только на 7 процентов.

Пожалуйста, сделайте больше - если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам.

Я благодарю всех, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто воюет, работает и помогает ради нашей победы! В единстве и совместных действиях наша сила!", - заявил Зеленский.

 

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