



Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, в котором призвал украинцев экономить электроэнергию после российских ударов по инфраструктуре.



"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества - чтобы стабильно работала вся система.



Но таких стабилизационных отключений можно будет не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это незначительная вещь для быта каждого человека - однако очень значимая в пределах всей энергосистемы.



Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. В целом же по стране - в среднем на 10 процентов. Киев и область - только на 7 процентов.



Пожалуйста, сделайте больше - если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам.



Я благодарю всех, кто защищает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто воюет, работает и помогает ради нашей победы! В единстве и совместных действиях наша сила!", - заявил Зеленский.



