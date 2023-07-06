



Зеленский поспорил с болгарским коллегой о войне

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике своего болгарского коллегу Румена Радева во время телетрансляции в Софии в четверг, 6 июля, сообщает Politico.



Взволнованный президент Болгарии, явно ошарашенный возмущением Зеленского, попросил журналистов с телекамерами покинуть комнату в президентском дворце, где снималась встреча.



Зеленский посещал Болгарию в основном для того, чтобы встретиться с пронатовской и проевропейской администрацией премьер-министра Николая Денкова, которая поддерживает экспорт оружия в Украину, а также изучает способы продажи гражданского ядерного оборудования.



Вместе с тем, встреча с Радевым, бывшим командующим ВВС, более симпатизирующим России и двусмысленным в отношении НАТО, прошла даже хуже, чем ожидалось, уточняет издание.



Так, собравшись по обе стороны длинного стола, украинская делегация в хаки слушала как болгарский президент объяснял, что "военного решения не существует" и что "все больше и больше оружия не решит проблему".



В ответ Зеленский сказал:



"Не дай Бог, чтобы с вами произошла какая-нибудь трагедия, и вы оказались бы на моем месте. А если люди с общими ценностями не помогут, что вы будете делать? Вы бы сказали: "Путин, пожалуйста, захватите территорию Болгарии?"



"Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, вы бы не допустили компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы меня правильно поняли", - подчеркнул украинский президент.



Зеленский раскритиковал Радева за то, что он в значительной степени назвал вторжение Москвы "конфликтом", а не войной, а также за расплывчатые утверждения о том, что война распространяется и "расширяет свои пространственные размеры".



По словам президента Украины, Кремль начал "войну на уничтожение против украинцев, а не других стран". Также Зеленский отметил, что правительство Софии, противоречащее Радеву, поступило правильно, поставив оружие.



"Также хочу вам сказать, что бы ни было у вашей армии в плане боеприпасов, этого будет недостаточно, чтобы воевать с Российской Федерацией. У вас неплохая армия, у вас хорошие люди, но этого недостаточно, чтобы воевать против 160 миллионов человек. Вот почему хорошо давать (оружие), чтобы (мы) могли защитить (себя), и война не пришла к вам", - заявил Зеленский.



"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и быть не может. Вы не можете поддерживать Россию и придерживаться балансирующей позиции. РФ хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Европейский союз - это ее цель. Вы меня понимаете?", - добавил Зеленский.

