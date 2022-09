Зеленский пригласил Лиз Трасс приехать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.



Зеленский отметил, что стал первым иностранным лидером, поговорившим с Трасс, и пригласил ее в Украину.



"Я стал первым иностранным лидером, поговорившим с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Поблагодарил британский народ за большую оборонную и экономическую помощь для Украины. Важно, что Великобритания готова к дальнейшему ее усилению. Уделено внимание гарантиям безопасности. Мы обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины.



Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель состоит в том, чтобы остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно объявить РФ террористическим государством. Мы продолжим активное взаимодействие во всех форматах", - написал Зеленский.





