



Зеленский приехал на передовую под Бахмут

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область 22 марта.



Глава государства заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта.



Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.



"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", - сказал Владимир Зеленский.







Присутствующие почтили минутой молчания память павших защитников.



Президент вручил военнослужащим государственные награды.



Кроме того, глава государства навестил украинских воинов, которые проходят лечение после ранений.



"Благодарю за защиту Украины и желаю быстрого выздоровления. Хочу поблагодарить представителей Медицинских сил Вооруженных Сил Украины за профессиональность, за работу. До победы нужно сохранить жизнь многим людям, защищающим наше государство. Вы защищаете его на своем фронте", - написал Владимир Зеленский в

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