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Зеленский прибыл в Данию: на повестке дня все также F-16
20.08.2023 18:05 Ирина Демьянова

Зеленский прибыл в Данию: на повестке дня все также F-16

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию, где обсудит вопросы поставок истребителей F-16 Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

"Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей", - написал Зеленский.

Он отметил, что во время визита в Данию планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и с представителями датского бизнеса.

"Развиваем сотрудничество, готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", - подчеркнул Зеленский.
 

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