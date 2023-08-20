Зеленский прибыл в Данию: на повестке дня все также F-16
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию, где обсудит вопросы поставок истребителей F-16 Украине.
Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.
"Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей", - написал Зеленский.
Он отметил, что во время визита в Данию планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и с представителями датского бизнеса.
"Развиваем сотрудничество, готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", - подчеркнул Зеленский.