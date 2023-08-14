



Зеленский: Преступления России не останутся без ответа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый уничтоженный оккупант, сожженная российская техника, задымление на Крымском мосту – это свидетельства того, что никакие преступления России не останутся без ответа.



"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа", - отметил глава государства видеообращении вечером в воскресенье, 13 августа.



По словам Зеленского, с начала суток до шести вечера поступило 17 сообщений об обстрелах только в Херсонской области.



"А еще Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, границы с Россией в районах северо-востока. Всюду наши воины отвечают оккупантам на террор", - подчеркнул президент.



"Сейчас могут быть только две личные линии поведения – или дерешься ради Украины, или помогаешь драться, помогаешь спасать жизнь", - заявил Зеленский.







Как сообщал Mignews, в Херсонской области понедельник, 14 августа, объявлен днем траура по погибшим в результате российского обстрела в воскресенье.