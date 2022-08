Зеленский побеседовал с Байденом

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байден.



Зеленский в своем Twitter раскрыл некоторые подробности переговоров.



"Отлично поговорил с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинского народа. Обсудили дальнейшие шаги Украины на нашем пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал он.





Had a great conversation with @POTUS. Thanked for the unwavering U.S. support for Ukrainian people – security and financial. We discussed Ukraine’s further steps on our path to the victory over the aggressor and importance of holding Russia accountable for war crimes. pic.twitter.com/4edng8vkvn