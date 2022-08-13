



Зеленский перечислил "горячие точки" фронта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что на Донбассе продолжаются "жестокие бои".



Также украинский президент перечислил так называемые "горячие точки" фронта в этом регионе.



"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление", - сказал Зеленский.



Зеленский отметил, что Россия отправила туда "просто колоссальный объем военных ресурсов", который включает людей, технику и артиллерию.

