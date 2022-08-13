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Зеленский перечислил "горячие точки" фронта на Донбассе
13.08.2022 23:55 Ольга Белозерова

Зеленский перечислил "горячие точки" фронта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что на Донбассе продолжаются "жестокие бои".

Также украинский президент перечислил так называемые "горячие точки" фронта в этом регионе.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление", - сказал Зеленский. 

Зеленский отметил, что Россия отправила туда "просто колоссальный объем военных ресурсов", который включает людей, технику и артиллерию. 
 

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