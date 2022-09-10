Новости » События в Украине
Зеленский объявил об освобождении двух сел в Харьковской области
10.09.2022 23:34 Ольга Белозерова

Зеленский объявил об освобождении двух сел в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение ВСУ в Харьковской области и объявил об освобождении двух населенных пунктов - Василенково и Артемовки.

"Шаг за шагом наши бойцы освобождают украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны уволили Василенково и Артемовку Харьковской области.

Нужно помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - заявил Зеленский. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы