



Зеленский объявил об освобождении двух сел в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение ВСУ в Харьковской области и объявил об освобождении двух населенных пунктов - Василенково и Артемовки.



"Шаг за шагом наши бойцы освобождают украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны уволили Василенково и Артемовку Харьковской области.



Нужно помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - заявил Зеленский.



