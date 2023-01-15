



Зеленский об атаке на Днепр: "Боремся за каждого человека"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил традиционное вечернее обращение к украинскому народу.



Большую часть своего обращений он посвятил ситуации в Днепре, где спасатели продолжают разбирать завалы дома, в который попала российская ракета.



"Сегодня весь день получаю доклады из Днепра. Там продолжается разбор завалов.



Привлечены все необходимые службы, и я благодарю всех, кто совершает спасательную операцию!



По состоянию на данный момент остается неизвестной судьбы более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов.

Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них – шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция продлится столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.



За время, прошедшее после этой ракетной атаки, Украина услышала слова сострадания и поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Это очень важно – что нормальные люди объединяются в ответ на террор", - заявил Зеленский.



