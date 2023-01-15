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Зеленский об атаке на Днепр: "Боремся за каждого человека"
15.01.2023 21:08 Ольга Белозерова

Зеленский об атаке на Днепр: "Боремся за каждого человека"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил традиционное вечернее обращение к украинскому народу.

Большую часть своего обращений он посвятил ситуации в Днепре, где спасатели продолжают разбирать завалы дома, в который попала российская ракета. 

"Сегодня весь день получаю доклады из Днепра. Там продолжается разбор завалов.

Привлечены все необходимые службы, и я благодарю всех, кто совершает спасательную операцию!

По состоянию на данный момент остается неизвестной судьбы более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов.
Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них – шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция продлится столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.

За время, прошедшее после этой ракетной атаки, Украина услышала слова сострадания и поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира. Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Это очень важно – что нормальные люди объединяются в ответ на террор", - заявил Зеленский.

 

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