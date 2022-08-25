



Зеленский торопит мир: радиационная катастрофа близко

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении затронул тему вокруг ситуации на Запорожской АЭС, которую временно контролируют российские войска.



Зеленский подчеркнул, что МАГАТЭ и другие мировые организации должны действовать быстрее, чем сейчас.



"Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийный сценарий. Но это зависит не только от нашего государства. Ключевое - нужно такое международное давление, которое заставит силы РФ немедленно покинуть территорию Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции - риск глобальной радиационной катастрофы", - резюмировал президент Украины.



Напомним, что сегодня ЗАЭС впервые в своей истории была отключена от сети. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС соединена с линией 330 кВ, идущей от близлежащей теплоэлектростанции, но шесть ее блоков - отключены.