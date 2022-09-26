



Зеленский о мобилизации в РФ: "Попытка дать командирам поток "пушечного мяса"

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором жестко высказался о мобилизации, которая проводится в России.



"Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю россиянами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.



Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат.



Когда видим это, когда видим эти наступления, в очередной раз убеждаемся, что российская мобилизация - откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Иного смысла в русской мобилизации нет.



Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших.



К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного - права на жизнь", - говорится в заявлении.







