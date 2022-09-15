



Зеленский о массовом захоронении в Изюме: РФ должна ответить

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нахождение массового захоронения в Изюме Харьковской области, освобожденном от россиян.

По его словам, уже 16 сентября на месте будут как украинские, так и международные журналисты.

"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать", - сказал он.