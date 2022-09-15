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Зеленский о массовом захоронении в Изюме: РФ должна ответить
15.09.2022 23:49 Алина Груднева

Зеленский о массовом захоронении в Изюме: РФ должна ответить

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нахождение массового захоронения в Изюме Харьковской области, освобожденном от россиян.

 
По его словам, уже 16 сентября на месте будут как украинские, так и международные журналисты. 
 
"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать", - сказал он.
 
 

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