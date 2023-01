Зеленский о британских танках: "Укрепят нас на поле боя"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



"Всегда сильная поддержка Великобритании теперь непробиваема и готова к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком я поблагодарил за решения, которые не только укрепят нас на поле боя, но и пошлют правильный сигнал другим партнерам", - написал Зеленский.



Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners.