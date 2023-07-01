



Зеленский: никаких компромиссов ради вступления в НАТО

Украина не намерена идти на какие-либо компромиссы ради вступления в НАТО.



По данным "РБК-Украина", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом сделал президент страны Владимир Зеленский.



Он подчеркнул, что Североатлантический Альянс обязывает Украину пойти на большие уступки, но этого не будет.



Например, страна не намерена идти на компромиссы в отношении своей территориальной целостности.



"Что касается компромиссов по НАТО. Опять-таки вы используете слова компромисс, а затем говорите о компромиссах по границам, не слишком ли много компромиссов для одного государства", - задался вопросом Зеленский.



Он выразил надежду на получение четкого сигнала о членстве Украины в НАТО на саммите, который состоится в Вильнюсе.

