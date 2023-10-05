



Зеленский назвал условия проведения выборов в Украине во время войны

Проведение выборов в Украине во время действия режима военного положения станет возможным в случае, если Верховная Рада и Кабинет министров найдут ответы на вызовы, связанные с ними, заявил президент Владимир Зеленский. Но главным условием является безопасность граждан на избирательных участках, поскольку РФ каждый день обстрелами разрушает жилые дома, больницы, школы.



"Выборы – это сложная история. Если парламент и правительство разрешат вызовы, связанные с этими выборами, то их можно будет проводить", – отметил Зеленский в интервью телеканалу Sky TG24.



Глава государства выделил среди неотложных вызовов доступ граждан к голосованию - как находящихся на фронте, так и беженцев за рубежом.



Также Зеленский акцентировал внимание на том, что выборы необходимо организовать с усиленными мерами безопасности, "чтобы это было безопасно для людей, и туда не прилетали ракеты, ведь, безусловно, Россия будет эти процессы срывать и, возможно, атаковать места, где будут проходить выборы".



"Если наше государство сможет все это сделать, сможет внести те или иные изменения в наше законодательство, чтобы в военное время можно было предпринять соответствующие шаги, тогда Украина будет проводить выборы", - резюмировал президент.



