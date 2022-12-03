



Зеленский назвал "несерьезной" предельную цену на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тот "потолок" цен на российскую нефть, которые западные страны ввели ранее.



Напомним, что G7, страны ЕС и Австрали согласовали предельную цену на уровне 60 долларов за баррель.



"Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений, дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены на российскую нефть. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортный для бюджета государства-террориста", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.



Украинский президент подчеркнул, что Россия нанесла всем странам мира колоссальный ущерб, а мир никак не может "решиться на ее настоящее энергетическое разоружение".



"Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть - 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов", - сказал Зеленский.