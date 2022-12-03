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Зеленский назвал "несерьезной" предельную цену на российскую нефть
03.12.2022 21:16 Ольга Белозерова

Зеленский назвал "несерьезной" предельную цену на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тот "потолок" цен на российскую нефть, которые западные страны ввели ранее. 

Напомним, что G7, страны ЕС и Австрали согласовали предельную цену на уровне 60 долларов за баррель. 

"Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений, дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены на российскую нефть. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортный для бюджета государства-террориста", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении. 

Украинский президент подчеркнул, что Россия нанесла всем странам мира колоссальный ущерб, а мир никак не может "решиться на ее настоящее энергетическое разоружение".

"Это слабая позиция. И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть - 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов", - сказал Зеленский. 

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