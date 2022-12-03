



Зеленский назвал "наиболее горячие" точки на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее обращение, в котором заявил, что Бахмут и Соледар являются "наиболее горячими и болезненными" точками на фронте.



"Провел очередное заседание Ставки. Командующие доложили о ситуации на конкретных направлениях - важнейших направлениях.



В Донецкой области - Бахмут, Соледар-– сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам в этом направлении. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности!



Луганская и Харьковская области - укрепляем наши силы. Юг - продолжаем "минусовать" возможности захватчиков. Граница - укрепляем весь периметр. Черноморская акватория - работаем, чтобы в итоге «Калибры» могли быть разве что на дне.



Также провел сегодня совещание с руководителями нашего внешнеполитического блока. Подытожили неделю - и готовим новые меры на декабрь и январь. Очень мощные меры. Позиция Украины будет звучать, интересы Украины будем реализовывать, несмотря ни на что", - заявил Зеленский.



