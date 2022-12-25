



Зеленский: Народ Украины не ждет чуда – он творит его сам!

25 декабря мир отмечает католическое и лютеранское Рождество. Вместе с миром отмечает этот светлый праздник и Украина. С Рождеством поздравил всех Президент Украины Владимир Зеленский, заметив, что украинский народ не ждет чуда, поскольку творит его сам. А Папа Римский в канун Рождества призвал помогать пострадавшим от войны украинцам.



Украинский народ встречает Рождество вместе, независимо от того, кто где находится и не будет ждать чуда, поскольку творит его сам, сказал президент Украины Владимир Зеленский в Рождественском видеоприветствии.



По словам Зеленского, "в этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И традиционный Дух Рождества мы можем ощущать иначе. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейный стол. Возле него могут быть пусты стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновляюще могут звучать рождественские колокольчики. Из-за сирены воздушной тревоги, или еще хуже – выстрелы и взрывы".



В этом сражении, продолжил также он, "у нас есть еще одно, мощное и действенное оружие. Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, которые склоняют нас делать доброе дело и преодолевать зло. Главный акт мужества – выдержка и довершение своего дела до конца, несмотря ни на что".



"Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то на трассе, в пути – от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры истерзанного шарами крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. В Закарпатье, Буковине, Львовской, Франковщине и во многих других регионах. Кто-то услышит Щедрик на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволи, но пусть помнит, что мы идем и по этим нашим людей, мы возвратим свободу всем украинцам и украинкам. Где бы мы ни были – мы будем сегодня вместе", – сказал он.



"Вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним Азовсталь, Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны потушить Рождественскую звезду", – сказал Зеленский.



Мы увидим ее сияние, продолжил он, "даже под землей в бомбоубежища". "Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости", – сказал также президент.



"Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки – бодро как никогда – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных – в душе – даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме – мы найдемся – чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла – будем обниматься долго, чтобы согреть друг друга. Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одна. Мы не будем ждать чуда. Ведь творим его сами!", – заявил в завершение Президент Украины.





