



Зеленский может приехать в Германию на вручение премии - Bild

Президент Украины Владимир Зеленский может в мае посетить немецкий Аахен, где ему планируют вручить премию Карла Великого.



Об этом сообщает Bild.



Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить Владимира Зеленского и украинский народ. В обосновании решения сказано, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".



Премия Карла Великого призвана стать большим символом дружбы между Германией и Украиной. По информации Bild из правительственных кругов, на церемонии награждения в Аахене с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет в Аахен лично.



Это был бы его первый визит в Германию с начала войны. Однако запланированное летнее наступление украинцев может означать, что Зеленский не сможет выехать из страны и будет вынужден выступить по видеосвязи.



Вручение премии Карла Великого должно было состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Но из-за того, что Шольц едет на саммит G-7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные перед этой датой.



