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Зеленский: Многих из "Вагнера" уничтожили ВСУ, в Беларуси их будет мало | Фото: фото: president.gov.ua
28.06.2023 21:45 Дара Киевская

Зеленский: Многих из "Вагнера" уничтожили ВСУ, в Беларуси их будет мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что переброска наемников "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.

Об этом глава государства высказался на пресс-конференции в Киеве, 28 июня, после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

"Я не могу сказать, насколько они ("вагнеровцы" - ред.) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, многих наемников "Вагнера" уничтожили Вооруженные силы Украины, поэтому на Москву пошло сравнительно немного из них.

Также президент отметил, что украинская армия считает, что ситуация на севере страны "неизменная и контролируемая" и повторение вторжения невозможно.

"Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", - подчеркнул Зеленский.

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