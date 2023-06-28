



Зеленский: Многих из "Вагнера" уничтожили ВСУ, в Беларуси их будет мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что переброска наемников "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.



Об этом глава государства высказался на пресс-конференции в Киеве, 28 июня, после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.



"Я не могу сказать, насколько они ("вагнеровцы" - ред.) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", - цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.



По словам Зеленского, многих наемников "Вагнера" уничтожили Вооруженные силы Украины, поэтому на Москву пошло сравнительно немного из них.



Также президент отметил, что украинская армия считает, что ситуация на севере страны "неизменная и контролируемая" и повторение вторжения невозможно.



"Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", - подчеркнул Зеленский.



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