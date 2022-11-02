



Зеленский: Истребители Запада помогут Украине добиться превосходства в воздухе

Боевые самолеты, переданные Западом, "помогут Украине добиться превосходства над врагом в небе", заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook во вторник, поделившись видео государственной благотворительной организации United 24 в поддержку военных действий страны.



“ВВС ВСУ героически сражаются с превосходящим противником”, – сказал президент Украины. “Они делают это, используя устаревшее оборудование, уступающее новейшим летательным аппаратам оккупантов. Противник уже потерял не менее 500 вертолетов и самолетов, но эти победы обходятся дорого”.

Самолеты НАТО способны “значительно изменить баланс сил”, говорится в видео United 24.



В видео были показаны интервью с украинскими пилотами.

“Если бы нам дали американские реактивные самолеты, они могли бы полностью заменить советские модели как более новые и универсальные самолеты, тогда наш противник понял бы, почему вести с нами войну – плохая идея”, – сказал один из пилотов.



United 24 также подчеркнула потребность в зенитных системах и указала на то, насколько успешно Украина уже использовала оборудование ВВС, которое им было поставлено до сих пор.

“Украинцы сейчас используют американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM с советскими МиГами, чего раньше никто не делал”.



Министерство обороны Украины уточнило, какие самолеты оно хочет получить заявив в понедельник, что “при наличии F-16 наши ВВС под командованием генерала-лейтенанта Николая Олещука смогут сделать еще больше!”