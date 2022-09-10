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Зеленский и Макрон знают, что спасет Европу от ядерной катастрофы | Фото: president.gov.ua
10.09.2022 21:41 Ольга Белозерова

Зеленский и Макрон знают, что спасет Европу от ядерной катастрофы

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

По словам главы украинского государства, он проинформировал своего французского коллегу о ходе боевых действий, а также затронул вопрос запрета виз для россиян.

"Много времени посвятили критической ситуации на ЗАЕС. Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы - демилитаризация станции", - написал украинский президент.

Ранее Эмманюэль Макрон поддержал призыв о выводе российских войск с ЗАЭС. 

 

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