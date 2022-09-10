Зеленский и Макрон знают, что спасет Европу от ядерной катастрофы
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.
По словам главы украинского государства, он проинформировал своего французского коллегу о ходе боевых действий, а также затронул вопрос запрета виз для россиян.
"Много времени посвятили критической ситуации на ЗАЕС. Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы - демилитаризация станции", - написал украинский президент.
Ранее Эмманюэль Макрон поддержал призыв о выводе российских войск с ЗАЭС.
Провів телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу присвятили критичній ситуації на #ЗАЕС. Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2022