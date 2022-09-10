



Зеленский и Макрон знают, что спасет Европу от ядерной катастрофы

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.



По словам главы украинского государства, он проинформировал своего французского коллегу о ходе боевых действий, а также затронул вопрос запрета виз для россиян.



"Много времени посвятили критической ситуации на ЗАЕС. Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы - демилитаризация станции", - написал украинский президент.



Ранее Эмманюэль Макрон поддержал призыв о выводе российских войск с ЗАЭС.



