



Зеленский: готовы обменять Белгород на членство в НАТО

Во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос журналиста об территориальных уступках России в обмен на членство в НАТО, президент Украины иронично заявил: "Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО".



В свою очередь отвечая на вопрос журналистов, на что Украине придется пойти ради победы и членства в НАТО, Метте Фредериксен отметила, что первых дней широкомасштабного вторжения настаивала на том, что любые уступки, обмены и т.д. - это вопрос только Украины и украинцев.