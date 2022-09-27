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Зэки из Вагнера массово сдаются в плен
27.09.2022 09:53 Аркадий Бочаровский

Зэки из Вагнера массово сдаются в плен


Бывший шеф бюро New York Times  в Кабуле Томас Гиббонс  опубликовал большой материал о сражениях в Восточной Украине.

Гиббонс, среди прочего, пишет: “В отличие от Лимана, где воюет смесь резервистов, сепаратистов и регулярной армии, район вокруг Бахмута контролируется Группой Вагнер.

Украинские солдаты на фронте рассказывают, что ряды Вагнеры насыщены бывшими заключенными из сепаратистских регионов. Их посылают в атаку перед профессионалами Вагнера как “пушечное мясо”.

Из-за этого у украинских сил в регионе - множество пленных из числа зэков, которые часто сдаются. Солдаты говорят, что не будут обменивать их с русскими - российские заключенные теперь рассматриваются в качестве заключенных украинских.

Несмотря на это, Бахмут постепенно окружают, пулеметная стрельба постоянно слышна на окраинах города”.
 

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