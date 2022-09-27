



Зэки из Вагнера массово сдаются в плен



Бывший шеф бюро New York Times в Кабуле Томас Гиббонс опубликовал большой материал о сражениях в Восточной Украине.



Гиббонс, среди прочего, пишет: “В отличие от Лимана, где воюет смесь резервистов, сепаратистов и регулярной армии, район вокруг Бахмута контролируется Группой Вагнер.



Украинские солдаты на фронте рассказывают, что ряды Вагнеры насыщены бывшими заключенными из сепаратистских регионов. Их посылают в атаку перед профессионалами Вагнера как “пушечное мясо”.



Из-за этого у украинских сил в регионе - множество пленных из числа зэков, которые часто сдаются. Солдаты говорят, что не будут обменивать их с русскими - российские заключенные теперь рассматриваются в качестве заключенных украинских.



Несмотря на это, Бахмут постепенно окружают, пулеметная стрельба постоянно слышна на окраинах города”.

