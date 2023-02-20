



Заявление Байдена в Киеве: Путин был глубоко неправ

“В то время как мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России на Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ” , - сказано в тексте заявления.



Также Байден подтвердил, что в рамках визита объявит об очередных поставках вооружения для Украины.



“Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или засыпать ее обратно. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой, и эта поддержка будет продолжаться”, — говорится в тексте.



Байден подчеркнул, что “с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников на восточном фланге, а также выступить с замечаниями о том, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства в Уставе ООН, которые объединяют нас по всему миру”.

