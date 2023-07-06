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Запорожскую АЭС снова подключили к основной линии питания
06.07.2023 14:33 Раиса Вовк

Запорожскую АЭС снова подключили к основной линии питания

Энергетики возобновили питание оккупированной россиянами Запорожской АЭС от основной высоковольтной линии 750 кВт. Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона.

"Сейчас питание на станции возобновлено и сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", – сказал Котин.

Он добавил, что три дня назад была введена резервная линия 330 кВ, а в следующую ночь фактически повреждена основная линия, четыре месяца питавшая станцию.

Так, станция перешла в режим частичного блэкаута, пока не были запитаны с резервной линии все энергоблоки.

Напоминаем, появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.

Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке россиянами в ближайшее время провокации на территории оккупированной Запорожской атомной электростанции. 

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