



Запорожскую АЭС подключили к основной линии электропередачи

Запорожская атомная электростанция подключена к основной линии электропередачи 750 киловольт. Об этом сообщает МАГАТЭ.



По данным МАГАТЭ, отключение произошло 10 августа примерно в 19:00 в 5,5 км от открытого РУ на южном берегу реки из-за срабатывания системы защиты от сверхтока.



При отключении ЗАЭС была подключена к линии электропередачи 330 кВ, которая необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.



"Ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - заявили в МАГАТЭ.



Напомним, Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.



Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.



В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.